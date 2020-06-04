حمد حسن: عندما يلتزم المغتربون منازلهم عندها نستطيع التحدث عن إعادة فتح المطار

أكد وزير الصحة حمد حسن أنه عندما يلتزم المغتربون منازلهم عندها نستطيع التحدث عن اعادة فتح المطار، مضيفاً: “امرأة وافدة كانت تحمل الفيروس ونقلته لـ42 شخصاً”.

وقال بعد اجتماع مجلس الوزراء: “غداً سيعقد اجتماع مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب إمّا الحجر المنزلي الاجباري مع تعهد للعائدين أو تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الحكومية”.

وعن تمديد التعبئة العامة شهراً ، أشار إلى أنّ “الوباء مستمر ولن ينتهي قريباً ولذلك نحن مستمرون باجراءات الحماية”.