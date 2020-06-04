حمد حسن: عندما يلتزم المغتربون منازلهم عندها نستطيع التحدث عن إعادة فتح المطار

وزير الصحة
وزير الصحة

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أكد وزير الصحة حمد حسن أنه عندما يلتزم المغتربون منازلهم عندها نستطيع التحدث عن اعادة فتح المطار، مضيفاً: “امرأة وافدة كانت تحمل الفيروس ونقلته لـ42 شخصاً”.

وقال بعد اجتماع مجلس الوزراء: “غداً سيعقد اجتماع مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب إمّا الحجر المنزلي الاجباري مع تعهد للعائدين أو تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الحكومية”.
وعن تمديد التعبئة العامة شهراً ، أشار إلى أنّ “الوباء مستمر ولن ينتهي قريباً ولذلك نحن مستمرون باجراءات الحماية”.

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