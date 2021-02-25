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حمد حسن يرجئ اعتماد مستشفيي بعلبك والبترون

25 - فبراير - 2021
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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أرجأ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اعتماد مستشفيي بعلبك والبترون الحكوميين، كمركزي تلقيح، لإخلالهما بضوابط خطة التلقيح.

وشدد حسن على وجوب التزام المراكز خطة التلقيح وبالمواعيد المحددة، من خلال منصة التسجيل، منعًا من تتكرر المخالفات.
وأكد أن المعطيات موثقة بدقة ولا يمكن التشاطر على النظام الممكنن للمنصة، لافتاً إلى أن الإجراء الأولي الذي سيتخذه بحق المراكز المخالفة سيكون تعليق تقديم فواتير مرضى كورونا إلى صندوق قرض البنك الدولي.

كما نبه حسن من تلقيح أشخاص قد أصيبوا بكورونا قبل مرور ثلاثة إلى ستة أشهر على المعافاة.

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