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“حملة تعقيم” للإدارات العامة والرسمية في بعلبك

أطلقت بلدية بعلبك حملة رش مواد تعقيم في الإدارات العامة والإدارات الرسمية، بإشراف رئيس البلدية فؤاد بلوق.

وشملت الحملة، مكاتب مبنى المحافظة، دائرة النفوس، قصر العدل، سجن بعلبك، مداخل القلعة، وسيار الدرك.

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وقال بلوق، “من واجب البلدية حماية المجتمع المحلي وأهلنا في المدينة، لذلك كان هذا الأجراء الاحترازي لتعقيم المكاتب والدوائر والمؤسسات الرسمية التي يقصدها الناس لإنجاز معاملاتهم”.

وختم، “يجب أن نتعاطى بمسؤولية مع فيروس الكورونا، وتبدأ الوقاية من المسافرين الآتين من بلدان ينتشر فيها الوباء، باعتماد العزل المنزلي لمدة أسبوعين، بعيدا عن الاختلاط بأفراد الأسرة والمعارف وإلغاء الزيارات، وفي حال ظهور أي أعراض ، مراجعة المعنيين في وزارة الصحة. وكذلك علينا أن نحرص جميعا على النظافة والتعقيم، والتقيد بالإرشادات بهذا الشأن.

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