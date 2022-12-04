حملة تفتيش في الصيدليّات ابتداءً من هذا التاريخ

يقوم جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة ابتداءً من يوم غد الاثنين، بحملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف فقط الدواء الجيد والمسجل في الوزارة، وبالسعر الرسمي، على أن تترافق مع حملة مشابهة على المستوصفات والمؤسسات الصيدلانية والأماكن التي يتواجد فيها دواء بطريقة غير شرعية، لضبط كل المخالفات ومنع الدواء المهرب والمزور الذي يؤثر على صحة المواطن.

وكان حذر نقيب الصيادلة جو سلوم من الادوية المزورة والمهربة.

وقال: “معظم الادوية المزورة خارج الصيدليات وتفتيش النقابة يحدث على كل الصيدليات والاولوية هي لتأمين الدواء الجيد للمستشفيات والصيدليات لان الدواء المهرب بات يحل محل الدواء الجيد و بات اكثر رواجا ويجلب اكثر افادة”.