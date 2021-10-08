حملة تلقيح جرعة ثالثة في الأيام المقبلة؟

كشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح عبد الرحمن البزري عن التوجه الى إطلاق حملة تلقيح جرعة ثالثة لفئات عمرية ومرضيّة محددة في الأيام المقبلة، مشيراً الى أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح في لبنان تخطت ربع السكان فيما أكثر من الثلث تلقى الجرعة الأولى.

واكد البزري في حديث إذاعي أنّ لدى لبنان كمية لقاحات كبيرة وهناك مناطق باتت فيها نسبة التمنيع جيدة فيما لا تزال النسبة منخفضة في مناطق أخرى ستعمل الوزارة الى استهدافها عبر حملات تلقيح في الأيام المقبلة.

وعن الوقاية في المدارس، كشف عن اجتماع تنسيقي يعقد اليوم مع وزارة التربية مطالباً المدارس بتنفيذ المهام الموكلة اليها في مسألة الوقاية.

وإذ شدد البزري على وجوب تلقيح الطلاب بين أعمار 12 و18 سنة، تحدث عن القيام بحملات تشجيع للطلاب في المدارس داعياً الملقحين وغير الملقحين الى الالتزام بوضع الكمامة لا سيما من هم فوق سنّ الست سنوات.