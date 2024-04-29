حملة توعوية لـ"النادي اللبناني للدراجات النارية" تطالب بالتزام شروط السلامة العامة

أقام “النادي اللبناني للدراجات النارية” حملة توعوية على مخاطر قيادة الدراجات النارية في حال عدم التزام السائقين شروط السلامة العامة، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس النادي المهندس علي داغر، ومدير النشاطات في النادي فؤاد الصمدي.

ودعا النادي إلى “التزام قانون السير ووضع الخوذة المعتمدة، وفق شروط السلامة العامة المعترف بها دوليا”، لافتاً إلى “مخاطر وضع الخوذ البلاستيكية، التي يضعها سائقو الدراجات النارية في معظمهم”.

وفي الختام، وزع عبود وداغر والصمدي خوذاً على بعض سائقي الدراجات النارية الذين صودف مرروهم أمام مبنى بلدية بيروت وفي بعض الشوارع المجاورة، وهي هبة مقدمة عن روح الراحل أحمد يموت، الذي قضى بحادث سير.