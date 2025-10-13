الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حملة حازمة في العاصمة.. بلدية بيروت تزيل التعديات وتستعيد الأرصفة من المخالفين

منذ 42 دقيقة
عناصر من شرطة بلدية بيروت

عناصر من شرطة بلدية بيروت

A A A
طباعة المقال

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان انه “بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالاً لحملة إزالة كافة التعديات على الأملاك العامة على الطرقات وعن الأرصفة وغيرها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، قامت دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بإزالة كافة العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديدية، براميل، أحواض الزهور، سياراتمهملة وكل أشكال التعديات على الملك العام، وذلك في أحياء الاشرفية البسطا، زقاق البلاط، طلعة النويري شارع الاوزاعي راس بيروت، طريق الجديدة، راس النبع، المصيطبة، حيث ستستمر إزالة التعديات عن الأملاك العامة تباعاً لتشمل شوارع اخرى في مدينة بيروت”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

المفتي عبد اللطيف دريان
قطر ولبنان يرسّخان التعاون الإنساني عبر صندوق الزكاة وإذاعة القرآن الكريم
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
جعجع للطلاب: "حان الوقت لقول باي باي للبشعين… وأنتم أبناء قضية"
الاتحاد اللبناني لألعاب القوى
سجعان وشريم بطلا نصف ماراثون لبنان في جونية

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!