حملة طبية مشتركة للكتيبتين الماليزية والغانية في برعشيت

أعلنت قيادة “اليونيفيل” في بيان، ان الكتيبتين الماليزية (MALBATT) والغانية (GHANBATT)، نفذتا برنامجا طبيا وعيادة للأسنان في مبنى البلدية في بلدة برعشيت، من يوم الجمعة 2 إلى السبت 3 أيار 2025، وذلك بتوجيهات قائد القطاع الغربي العميد نيكولا ماندوليسي، تأكيدا على التزام اليونيفيل بصحة ورفاهية المجتمع المحلي”.

أضاف البيان :”من الساعة 10:00 صباحا حتى 2:00 بعد الظهر في كل يوم، قدم الفريق الطبي (3 أطباء، و15 مساعدا طبيا) فحوصات عامة، واستشارات طبية، وأدوية لعلاج أمراض شائعة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، والتهابات الجلد، وآلام المفاصل. أما الحالات التي تتطلب علاجًا إضافيًا فقد تم تحويلها إلى المستشفيات.

أما فريق طب الأسنان (طبيب واحد ومساعد واحد) فقد قدم خدمات تشمل الفحوصات، والتنظيف، والحشوات، وخلع الأسنان عند الحاجة.

وقد استقبل رئيس بلدية برعشيت الفريق الطبي ورحب بهم، كما دعاهم إلى “جولة في البلدة للتفاعل مع الأهالي. وقد تفاعل الأطباء مع المرضى، واطلعوا على سير الخدمات المقدمة، وتلقوا ردود فعل إيجابية من السكان.

في المجموع، تم تقديم الرعاية الطبية لـ 105 أشخاص، من بينهم 39 رجلا، و39 امرأة، و27 طفلا، بالإضافة إلى إجراء 37 علاجا للأسنان.

كما نظمت فعالية تلوين للأطفال، أضفت أجواء مبهجة وإبداعية على النشاط. وقد أثنى الأهل على هذه المبادرة التي راعت احتياجات جميع الفئات العمرية.

هذا البرنامج لم يقتصر فقط على تقديم الرعاية الصحية الأساسية، بل ساهم أيضًا في تعزيز العلاقة بين قوات حفظ السلام وسكان المنطقة، وأعاد التأكيد على التزام القطاع الغربي في اليونيفيل بالاستقرار والتعاون ورفاهية المجتمعات في جنوب لبنان”.