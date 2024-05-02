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حملة لقاحات في مبنى بلدية كامد اللوز.. متى تبدأ؟

منذ 6 دقائق
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تقوم فرق من الصليب الاحمر اللبناني، بتوصيات من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده ووزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع بلدية كامد اللوز، بحملة اللقاحات التالية : صفيرة B – شلل عضلي IPV – شلل فموي OPV – خماسي PENTA – لقاح المكورات الرؤوية PCV13 -الحصبة Measles – حصبة/ ابو كعب / حصبة المانية MMR – ثلاثي DPT – ثنائي صغار DT – ثلاثي dt – روتا Rota، بالاضافة الى حلقات توعية على النظافة – الامراض المعدية والتعقيم. وستستمر حملة اللقاحات 14 يوما ابتداء من يوم غد 3 أيار 2024 عند الساعة العاشرة صباحا في مبنى بلدية كامد اللوز.

كما سيتم توزيع الكلور على العائلات الموجودة في المنطقة وعلى المخيمات.

وستكون حلقات التوعية مقسّمة على اللبنانيين وعلى مخيمات النازحين السوريين.

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