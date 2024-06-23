حملة ممنهجة للضغط النفسي على لبنان.. اليكم التفاصيل

وضع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي، الأخبار التي يتم تداولها عبر الوسائل الإعلامية حول دعوات السفارات الأوروبية لرعاياها إلى مغادرة لبنان، “في إطار الحملة الممنهجة للضغط النفسي على لبنان”.

وأوضح شميطلي، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أنه مع بداية الأزمة أخذت العديد من الدول احتياطاتها ومع مرور الأسابيع والأشهر بقيت العمليات في مطار بيروت قائمة بشكل طبيعي ولم تتأثر.

وعن دعوة الكويت رعاياها لمغادرة لبنان، أكد شميطلي أنها تصدر دائمًا إرشادات ولا دعوات خارج السياق المألوف.

أمّا عن الخلاف مع قبرص، فأعلن شميطلي عن اتصالات مكثفة لحل هذه المسألة.