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حملة من وزارة الصحة لتأمين أدوية السرطان.. إليكم التفاصيل

منذ 21 ساعة
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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كشف وزير الصحة فراس الأبيض عن أن “الوزارة تستعد لإطلاق حملة هذا الأسبوع على صلة بمسألة تأمين أدوية السرطان ستساهم في رصد المزيد من الأموال لتسهيل عملية الاستيراد”.

وطمأن في حديث إذاعي أن “المبلغ المرصود هذا الشهر جيد، والأدوية السرطانية تصل تباعا”، مشيراً الى أن المصانع المحلية تقوم بتصنيع بعض أدوية السرطان، إلا أنها غير قادرة حاليا على سد الحاجة المحلية، ولكنها تقوم بعمل ممتاز على صعيد تأمين الأدوية المزمنة”.

وعن أزمة المستشفيات، أوضح الأبيض أن “المشكلة الأساسية تكمن في تأخير دفع المستحقات، لافتا الى أن “المسألة باتت بين وزارة المالية ومصرف لبنان والعمل جار على دفع هذه المستحقات في أسرع وقت ممكن”.

وبالنسبة للاصابات بكورونا، أكد أن “أعداد الإصابات الى انخفاض فعلي”، مشددا على “ضرورة الاستعداد لأي موجة جديدة، لا سيما في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا وأميركا وذلك عبر رفع نسبة اللقاح في لبنان لزيادة المناعة المجتمعية”.

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