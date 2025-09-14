الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حملة وزارة الأشغال تابع.. تنظيف "نفق شكا" وخطة إنارة مستدامة

منذ ساعة واحدة
نفق شكا

نفق شكا

A A A
طباعة المقال

باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال تنظيف وصيانة نفق شكا الذي يبلغ طوله حوالى 400 متر، في إطار مشروع “لبنان على السكة” لصيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق على كافة الأراضي اللبنانية.

وأعلنت الوزارة في بيان ان الأشغال تشمل تنظيف المسلك الممتد من طرابلس باتجاه بيروت، وكانت أشغال التنظيف قد انطلقت أمس وتستمر حتى نهاية اليوم، مع اعتماد خطة مرورية استثنائية تضمن سلامة العابرين وتسهيل حركة السير على هذا الممر الحيوي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة أعمال عملية متواصلة لتعزيز السلامة في الأنفاق، وتوفير رؤية أوضح للسائقين بما يدعم سلاسة السير ويقلّل المخاطر.

وأكدت الوزارة أنها في صدد دراسة تركيب إنارة النفق في كلا الاتجاهين باستخدام الطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في خطوة نوعية نحو طرق أكثر أمانًا واستدامة، ما يعزز السلامة ويحسن تجربة القيادة ويعتمد حلولًا مبتكرة صديقة للبيئة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مولدات كهرباء في بيروت
    محاضر ضبط بحق 144 مولّداً كهربائياً مخالفًا
    الياس اسطفان
    الياس اسطفان: التزامنا ليس تذكيراً سنوياً بل معركة يومية!
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض: اخرجوا من عقدة ما لنا لنا.. وما لكم لنا ولكم!

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
    أفيخاي أدرعي
    فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
    أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يصوتون على قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
    الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين