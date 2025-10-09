حمود في صيدا: لتكاتف الجهود ومبادرات عاجلة تخفف معاناة الناس

قام نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، يرافقه عضو القسم السياسي محمد الزعتري، بجولة في مدينة صيدا شملت رئيس البلدية السابق محمد السعودي، السفير عبد المولى الصلح، ورجل الأعمال نادر عزام، حيث جرى التباحث في الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وسبل التعاون لإطلاق مبادرات تخفف من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد.

وأكد حمود أن الجولة “تأتي ضمن سلسلة لقاءات ستستكمل لاحقاً مع شخصيات صيداوية فاعلة”، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة للتحديات المعيشية والبيئية مع اقتراب فصل الشتاء وعجز الدولة عن القيام بواجباتها.

وأشاد حمود بالمبادرات الفردية التي يقوم بها أبناء المدينة، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتكاتف مع الجهات المعنية ولا سيما البلدية لتحقيق إنجازات ملموسة، مشيراً إلى أن “الحاجات كثيرة، والإمكانات الفردية مهما كانت تبقى محدودة إن لم تُدار بفعالية وتعاون”.