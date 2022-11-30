الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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حمية: "إذا بدك تكذب بعّد شهودك"... وسبب الفيضانات واضح

منذ دقيقة واحدة
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية

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أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن مجرى المياه في “كفرحباب” بني عليه طريق من دون علم الوزارة ومجاري مياه الأنهر ليست من صلاحية “الأشغال” بل وزارة الطاقة ومياه مجاري الأنهر غير المنظفة فاضت على الأوتوستراد.

وقال حمية في حديث عبر “mtv”: “إن وزارة الأشغال معنية بالأوتوستراد والبلديات بالبلدات والطاقة بمجاري الأنهر و”إذا بدك تكذب بعّد شهودك وسبب الفيضانات واضح” والتعاون بين الجميع هو الذي يؤدي إلى نتائج جيدة و”الآخرون لازم يتعاونوا معي”.

وغمرت الفيضانات والسيول مناطق عدة في لبنان ما أدى إلى زحمة سير خانقة وتحولت بعض الطرقات إلى أنهار جرفت السيارات والمارة على الطريق، كما غرقت المنازل بالمياه.

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