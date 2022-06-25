حمية: إعادة إعمار مرفأ بيروت قرار وليس خيارًا

أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال “علي حمية” أنّ إعادة إعمار مرفأ بيروت هو قرار وليس خيارًا.

كلام حمية جاء في تغريدة على تويتر، قال فيها: “مرفأ بيروت الجامع لكل اللبنانيين، هو أيضا- وتأسيسا على المخطط التوجيهي الجديد له- سيكون حاضنا لكل مباني الوزارات والشركات المعنية، وخصوصا في مجالي الاستيراد والتصدير ضمن رؤية إصلاحية تخدم زيادة الايرادات وتحصين القرار السيادي للبنان”.

ولفت الى أنّ التفعيل وإعادة الاعمار قرار وليس خيارا.

وفي وقت سابق، اشار حمية الى “ان موضوع المرافئ اللبنانية ضروري وحيوي وأساسي بالنسبة لنا”، مشددا على “ان تفعيل عمل مرفأ بيروت وإعادة اعماره هما ركنان اساسيان لا رجعة عنهما، وكذلك الامر بالنسبة للمرافئ الحالية والتي قد تستحدث مستقبلاً”.

وتساءل حميه عن دور المرافئ اللبنانية ومستقبلها في العقود المقبلة، خصوصاً في ظل التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، مؤكداً “اننا في صدد البدء اعداد دراسة علمية منهجية وقانونية تعتمد الأرقام للحركة المرفئية من لبنان الى مصر والعكس، وبخاصة ما يعبر عبر قناة السويس ومنها الى دول العالم.

ومن اجل ذلك سيكون لنا عدة لقاءات مع المسؤولين المعنيين المصريين بحلول تموز المقبل، للتوسع بهذا الموضوع لما له من مصلحة اكيدة لكلا البلدين”.