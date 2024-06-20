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حمية استقبل النائب الحجيري.. ماذا على طاولة البحث؟

منذ ساعة واحدة
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية

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إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه، ظهر اليوم الخميس، النائب ملحم الحجيري، حيث تداول معه في آخر المستجدات، كما جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية، ولاسيما صيانة الطرقات في عرسال.

وأكد حمية أن “عرسال وباقي المناطق الحدودية دائماً ما كانت تنتظر أن توليها إدارات الدولة الرسمية اهتماماً خاصا، ولأجل ذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل، كانت قد وجهت فرقها المعنية بالكشف على مختلف الطرقات الأساسية فيها، ومن بينها الطريق الدولي التي تصل شتورا بالقاع”، مضيفاً في هذا السياق بأن “إعداد ملفاتها وإنجاز إجراءاتها الإدارية يتم تباعاً في الوزارة، وذلك وفقاً للإعتمادات المتوفرة لديها”.

بدوره الحجيري شكر حمية على متابعته المستمرة لملف صيانة الطرقات في عرسال، معتبراً أن “ذلك يعبّر عن حضور الدولة وإداراتها في كافة مناطقها اللبنانية، ولاسيما الحدودية منها “.

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