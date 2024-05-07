حمية استقبل النائب جهاد الصمد.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية ظهر اليوم في الوزارة، النائب جهاد الصمد، حيث جرى البحث في متابعة موضوعي صيانة الطرقات ومعالجة الانهيارات على بعضها في قضاء الضنية.

وأكد حمية خلال الاجتماع أن “التوجيهات كانت قد أعطيت لجميع المعنيين والفرق المكلفة بالكشف على طرقات الضنية، وكذلك على بعض الانهيارات الارضية على بعض طرقات القضاء “، مضيفاً بأن ” ورش صيانة الطرقات ستنطلق تباعا في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها الضنية على قاعدة الأولويات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة”.

كما تابع حمية مع النائب الصمد مواضيع إنمائية في الضنية لأجل إنجاز هذه الاعمال.