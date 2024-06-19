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حمية استقبل راعي أبرشية كندا المارونية.. ما هو موضوع النقاش؟

منذ 7 دقائق
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

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إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه، صباح اليوم الأربعاء في الوزارة، راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول – مروان ثابت ، حيث جرى التداول في أخر المستجدات ، كما تم تناول موضوع الإغتراب اللبناني في العالم ، ولاسيما في كندا .

واكد حمية أن “الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ، لم تشكل حائلاً أمام إصرارنا على متابعة رؤيتنا بضرورة النهوض ببلدنا لبنان” ، مشيراً في هذا السياق الى أن ” لبنان بجناحيه المقيم والمغترب ، يشكلان رافعة مهمة طور النهوض بالبلد “.

بدوره ، لفت ثابت إلى أن ” اللبنانيين في بلاد الإغتراب ، ولاسيما الجالية اللبنانية في كندا ، لطالما عبرت عن تعلقها بوطنها الأم لبنان في الكثير من المحطات ، وذلك يظهر دائما من خلال زياراتهم المتواصلة إليه على الرغم من كافة الظروف الصعبة التي يمر بها “.

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