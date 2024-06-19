حمية استقبل راعي أبرشية كندا المارونية.. ما هو موضوع النقاش؟

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه، صباح اليوم الأربعاء في الوزارة، راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول – مروان ثابت ، حيث جرى التداول في أخر المستجدات ، كما تم تناول موضوع الإغتراب اللبناني في العالم ، ولاسيما في كندا .

واكد حمية أن “الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ، لم تشكل حائلاً أمام إصرارنا على متابعة رؤيتنا بضرورة النهوض ببلدنا لبنان” ، مشيراً في هذا السياق الى أن ” لبنان بجناحيه المقيم والمغترب ، يشكلان رافعة مهمة طور النهوض بالبلد “.

بدوره ، لفت ثابت إلى أن ” اللبنانيين في بلاد الإغتراب ، ولاسيما الجالية اللبنانية في كندا ، لطالما عبرت عن تعلقها بوطنها الأم لبنان في الكثير من المحطات ، وذلك يظهر دائما من خلال زياراتهم المتواصلة إليه على الرغم من كافة الظروف الصعبة التي يمر بها “.