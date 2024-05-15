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حمية: "الأشغال" تقوم بمهام الكشف على الطرقات الأساسية في محافظة عكار

منذ 37 دقيقة

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، وفداً نيابياً، ضم النواب: رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وليد البعريني ومحمد سليمان، وتم البحث في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، وفي شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولا سيما ملف صيانة الطرق في محافظة عكار.

وأكّد حمية للوفد أنّ “وزارة الأشغال العامة والنقل، من خلال المعنيين فيها، ما زالت تقوم بمهام الكشف على الطرقات الأساسية في محافظة عكار، بالإضافة إلى أنّها تعمل على إعداد ملفاتها، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوافرة”.

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