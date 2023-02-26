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حمية: الإصلاحات من صلب بناء الدولة التي نعمل عليها

منذ 5 دقائق
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر “تويتر”، كاتبًا: “الإصلاحات التي أجريناها ومستمرون بالقيام بها على صعيد كافة المرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل هي من صلب بناء الدولة التي نعمل عليها”.

وتابع: “الإصلاح يُعدُّ ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية والقرار الحر”.

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