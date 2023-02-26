حمية: الإصلاحات من صلب بناء الدولة التي نعمل عليها

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر “تويتر”، كاتبًا: “الإصلاحات التي أجريناها ومستمرون بالقيام بها على صعيد كافة المرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل هي من صلب بناء الدولة التي نعمل عليها”.

وتابع: “الإصلاح يُعدُّ ركيزة متينة لتفعيل علاقات لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية والقرار الحر”.

الإصلاحات التي أجريناها ومستمرون بالقيام بها على صعيد كافة المرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل هي من صلب #بناء_الدولة التي نعمل عليها ، فالإصلاح يُعدُّ ركيزة متينة لتفعيل علاقات #لبنان ولكن على قاعدة السيادة الوطنية والقرار الحر pic.twitter.com/ILUSB45xXu — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 26, 2023