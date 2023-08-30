حمية: التعاون دائم بين وزارة الأشغال وبلدية الغبيري

أطلقت بلدية الغبيري ورشة تزفيت وصيانة الطرقات الداخلية والعامة ضمن النطاق البلدي من خلال جولة على الأحياء في حضور وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، النائب الحاج علي عمار، رئيس بلدية الغبيري معن خليل وعضو المجلس البلدي يوسف خليل.

وأكّد حمية في كلمة خلال الجولة “التعاون الدائم بين وزارة الأشغال وبلدية الغبيري من خلال صيانة الطرقات والبنى التحتية”، مشيرا إلى “إلتزام بلدية الغبيري الدائم بتحمل المسؤولية وتحمل أعباء إضافية في ظل الشح الحاصل في الخزينة العامة”.

وأشار رئيس بلدية الغبيري إلى أن “الأموال التي من خلالها تتم صيانة الطرقات هي من أموال جباية رسوم المكلفين وبالتالي على البلدية ردّ الجميل من خلال تكثيف الخدمات في شتى المجالات والبلدية تعمل ضمن شعارها الدائم “سنخدمكم بأشفار العيون”.

ومن جهته شكر عمار البلدية على “الجهود والانجازات وعلى تحمل كامل مسؤولياتها في ظل تمنع الدولة بإعطاء حقوقها”، مشجعًا على “التكامل بين البلديات ووزارة الأشغال لتأمين طرقات آمنة وسالمة”.