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حمية التقى سفير الجزائر: لتعزيز نمو العلاقات اللبنانية - الجزائرية

منذ 39 دقيقة
علي حمية وسفير الجزائر

علي حمية وسفير الجزائر

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، وتناول معه آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى بحث في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية – الجزائرية على الصعد كافة، ولاسيما إعادة تفعيل الخطوط الجزائرية الجوية إلى لبنان.

حمية رحّب بالسفير بلباقي ، مهنئا إياه على توليه منصبه الجديد في لبنان ، متمنيا له التوفيق في مهامه ، لافتا إلى أن “علاقات لبنان مع الجزائر تاريخية تنبع من عمق الأخوة العربية”.

أضاف: “الجزائر لطالما وقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل التي مر بها “، مذكراً بمساهمتها البناءة في اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية الأليمة التي عصفت به”.

بدوره بلباقي شكر حمية على “النظرة التي يحملها تجاه تعزيز نمو العلاقات بين الجزائر ولبنان”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “بلاده تتطلع إلى أفضل العلاقات مع لبنان”، مؤكداً أن “لبنان يسكن في قلب الجزائر، رئيساً وحكومةً وشعباً”.

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