حمية: يمكننا تبادل الخبرات مع اليونان في قطاع المرافئ

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية إلى بريطانيا، اجتماعا ثنائيا مع وفد اليونان إلى اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية برئاسة وزير الشؤون البحرية كريستوس ستيلياندي، حيث جرى البحث في الملفات التي تعنى بالنقل البحري، وإمكانية تبادل الخبرات في قطاع المرافئ.

ولفت حمية إلى أن “التغيرات السياسية والجيوسياسية الخاصلة في العالم، فرضت معها واقعا متسارعا لرسم كوريدورات النقل على صعيد المنطقة والعالم”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “الموقع الجغرافي لكل من لبنان واليونان، يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري بينهما وذلك لكافة الخدمات بين الجانبين ومن خلالهما أيضا، وذلك نظرا لموقعهما الجغرافي الذي يمكنهما من أن يلعبا دور صلة وصل واتصال بين دول وقارات بعينها”، هذا فضلا عن أنه جرى النقاش في “إمكانية الافادة من تبادل الخبرات فيما بينهما في مجالات متعددة تخص قطاع المرافئ والنقل”.

وختم حمية وستيلياندي اجتماعهما بتشكيل لجنة تقنية متخصصة من كلا الوزارتين لمتابعة ما جرى البحث بينهما، على أن يعود الوزيران للاجتماع في غضون الأشهر الأربعة المقبلة لمناقشة الاجراءات التي تقرها اللجنة المذكورة والعمل على وضعها على سكة التنفيذ.