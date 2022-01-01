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حمية: بالإرادة وبالعمل نظرية تفعيل المرافق تصبح حقيقة واقعة

منذ 54 دقيقة
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

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اكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية على ان تفعيل مطار رفيق الحريري الدولي في مسار صحيح، في ديسمبر ٢٠٢١ بلغ عدد الوافدين ٢٤٢٩٥٥ ليقترب مما كان في نفس الشهر من العام ٢٠١٩ حيث كان ٢٨٤٢٩٩ وفي الربع الأخير من ٢٠٢١ وصل العدد إلى ٥٩٢٤٥٧ ، وليكون في الفترة نفسها بما نسبته حوالي ٧٣٪مما كان في ٢٠١٩ ليبلغ ٨٠٣٧١٧.

واضاف في تغريدة له عبر “تويتر” كاتبا: بالإرادة وبالعمل , فإن نظرية تفعيل المرافق تصبح حقيقة واقعة، والتعويل عليها لزيادة إيرادات الخزينة العامة أمر ممكن ومطلوب بقوة لتحصين القرار السيادي للدولة، مع الترحيب بكافة المبادرات الدولية الأخرى في سبيل مساعدة لبنان تحت عباءة السيادة الوطنية دائماً.

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