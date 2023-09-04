الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمية بحث مع أبو الحسن في صيانة طرقات بعبدا

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2023 3:41 مساءً
حمية و أبو الحسن

حمية و أبو الحسن

A A A
طباعة المقال

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، مع النائب هادي أبو الحسن، يرافقه مسؤول ملف الإنماء في المتن الأعلى مازن شقير، بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر. وكانت مناسبة لعرض الشؤون الإنمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل في ما يخص صيانة وتأهيل الطرقات في قضاء بعبدا والمتن الأعلى التي هي بحاجة للصيانة.

وأكد أبو الحسن لحمية أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال والجيش اللبناني للقيام بمسح للأملاك البحرية هي “خطوة ممتازة ولها أهمّية لاستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية المشغولة تحقيق الجباية”.

وعبّر لحمية عن شكره لهذه الخطوة المتقدّمة “بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من دواء وإستشفاء وتأمين العام الدراسي وتوفير أبسط الخدمات للمواطن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لجنة الصحة
    مرضى غسيل الكلى على طاولة بحث لجنة الصحة
    معهد البحوث الصناعية
    معهد البحوث الصناعية نشر تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة
    النائب سامي الجميل
    الجميل: خطة عودة النازحين أمر متعذر وسببه حزب الله

    الأكثر قراءة

    مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
    تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
    شعار تطبيق واتساب
    واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم