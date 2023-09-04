حمية بحث مع أبو الحسن في صيانة طرقات بعبدا

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، مع النائب هادي أبو الحسن، يرافقه مسؤول ملف الإنماء في المتن الأعلى مازن شقير، بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر. وكانت مناسبة لعرض الشؤون الإنمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل في ما يخص صيانة وتأهيل الطرقات في قضاء بعبدا والمتن الأعلى التي هي بحاجة للصيانة.

وأكد أبو الحسن لحمية أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال والجيش اللبناني للقيام بمسح للأملاك البحرية هي “خطوة ممتازة ولها أهمّية لاستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية المشغولة تحقيق الجباية”.

وعبّر لحمية عن شكره لهذه الخطوة المتقدّمة “بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من دواء وإستشفاء وتأمين العام الدراسي وتوفير أبسط الخدمات للمواطن”.