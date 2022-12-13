الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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حمية بحث مع عطالله في الشؤون الانمائية الملحّة لقضاء الكورة

منذ 15 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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إلتقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه، النائب جورج عطاالله، وكانت مناسبة لعرض التطوّرات في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى الشؤون الانمائية الملحّة لقضاء الكورة.

وأكد حمية “أن موضوع الانماء وجرف الثلوج وتنظيف مجاري الأنهر وصيانة الطرقات هي من أولويات الوزارة، وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة.

بدوره شكر عطاالله لحميّة اهتمامه الخاص بموضوع الانماء، “رغم الإمكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان”.

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