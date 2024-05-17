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حمية بحث وأبي رميا في شؤون إنمائية في قضاء جبيل

منذ 22 ثانية
علي حمية

علي حمية

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة النائب سيمون أبي رميا، وجرى التداول معه في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، كما تمّ البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات في قضاء جبيل.

وأكّد حمية خلال الاجتماع أن “وزارة الاشغال العامة والنقل، ومن خلال الفرق المعنية والمكلفة فيها، تقوم بالكشف تباعاً على الطرقات الأساسية في القضاء، ومن بينها اوتوستراد جبيل، كما أنها تقوم بإعداد ملفاتها أيضاً، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوافرة”.

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