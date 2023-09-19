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حمية: بدء المسح الشامل للأملاك العامة البحرية والتعديات عليها

منذ 11 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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أعلن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة “إكس”، أنّ التنفيذ العملي للمسح الشامل للأملاك العامة البحرية، بدأ اليوم.

حمية كتب عبر منصة “إكس”: “اليوم الثلاثاء 19/9/2023 بدأ التنفيذ العملي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والنقل والجيش اللبناني، لقيامه بإجراء مسح شامل للأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها”.

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