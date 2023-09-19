حمية: بدء المسح الشامل للأملاك العامة البحرية والتعديات عليها

أعلن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة “إكس”، أنّ التنفيذ العملي للمسح الشامل للأملاك العامة البحرية، بدأ اليوم.

حمية كتب عبر منصة “إكس”: “اليوم الثلاثاء 19/9/2023 بدأ التنفيذ العملي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والنقل والجيش اللبناني، لقيامه بإجراء مسح شامل للأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها”.

اليوم الثلاثاء 19/9/2023 بدأ التنفيذ العملي ل #مذكرة_التفاهم الموقعة بين وزارة الاشغال العامة والنقل والجيش اللبناني لقيامه بإجراء مسح شامل #للأملاك_العامة_البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها https://t.co/1uwyDi4teP — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 19, 2023