الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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حمية: تسلمت من البنك الدولي عدة خيارات تتعلق بخطة إعادة إعمار المرفأ

منذ ساعة واحدة
الوزير علي حمية

الوزير علي حمية

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، جرى خلاله البحث في الملفات التي سبق وأن تم الاتفاق على إنجازها بتمويل من البنك، وخصوصاً خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فضلاً عن قرض مشروع الطرقات والعمالة.

وأشار حمية الى أنه “تسلم من البنك الدولي خيارات عدة تتعلق بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، كما كان متفق عليه”.

أما في خصوص قرض مشروع الطرق والعمالة الممّول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار والذي انفق منه ما يقارب نصف المبلغ، ولأن الفترة المتبقية لإنتهاء مدة العقد لإنفاق ما تبقى من قيمته لغاية حزيران 2023 أصبحت قصيرة، عبّر كاريه عن “ارتياح البنك الدولي لإيجابية تعاطي وزارة الأشغال العامة والنقل مع البنك، واصفاً اياه” بالمثمر والبنّاء”، ولأجل ذلك وعدنا حمية بتمديد القرض المذكور حتى حزيران 2024 كي يتسنى لمجلس الانماء والاعمار استعمال الأعمال المنشودة خلال عام ونصف”.

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