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حمية: سنعطي ديوان المحاسبة تقريراً تفصيليًّا عن ملف توسعة المطار

منذ 39 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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غرّد وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر “تويتر”: “كتأكيد على الشفافية، ووفقاً لمنهجية عملنا في الوزارة سنقوم بداية الأسبوع بإيداع ديوان المحاسبة تقريراً تفصيليًا عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والنقل في المطار سنداً لأحكام قانون رسوم المطارت ومن ضمنها مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين”.

واضاف: “كما أننا سنشارك يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، مستعرضين الشروحات لمشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، لناحية أسباب المشروع الموجبة، أهدافه، السند القانوني، التمويل، الرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة”.

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