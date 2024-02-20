حمية: صيانة الطرقات تأثرت كثيراً في السنوات الاخيرة بفعل الأزمة المالية

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 86 للجنة النقل الداخلي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا في جنيف، اجتماعاً مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالسلامة على الطرق جان تود، في حضور مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سليم بدورة، وتم البحث في الاجراءات والتدابير التي تؤدي إلى الحفاظ على سلامة الارواح والسلامة العامة والمرورية على الطرقات والاجراءات المتخذة لضمان تحقيق هذا الهدف”.

وأكد حمية خلال الاجتماع، أن “صيانة الطرقات في لبنان تأثرت كثيراً خلال السنوات الاخيرة بفعل الأزمة المالية التي عصفت به، ولذلك سعينا طيلة الفترة السابقة إلى زيادة الاعتماد المالي المرصود لها”، موضحًا أنّ “صيانة الطرقات تشمل العديد من الملفات المتشعبة والتي تعنى بالحفاظ على السلامة العامة على الطرقات”.

بدوره لفت تود إلى أنّ “السلامة العامة وسلامة الارواح على الطرقات ليست مسؤولية وزارة بعينها، إنما هي مسؤولية الحكومة والدولة بشكل عام”، معدداً مجموعة من العوامل التي تتكامل مع بعضها البعض والتي “ينبغي مراعاتها والتشدد في تطبيقها لتحقيق هذا الهدف”، متحدثا عن جملة من الاجراءات الاساسية الأخرى، إضافة إلى حالة الطرقات والتي “من بينها تنفيذ القوانين والصرامة في تطبيقها إضافة إلى موضوع حملات التوعية الضرورية، فضلاً عن حالة السيارات والآليات وضرورة الحفاظ على صيانتها الدورية وكذلك الأمر في ما يتعلق بالسائقين وأهليتهم بالقيادة على مختلف الصعد”.

وفي الختام وجه حمية لتود دعوة لزيارة لبنان.