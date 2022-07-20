الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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حمية: طائرة فرنسية بدأت بالكشف الجوي على أنظمة الهبوط الآلي في المطار

منذ 7 دقائق
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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تابع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، عمل طائرة المختبر الفرنسي التابعة لسلطات الطيران المدني الفرنسي والمتخصصة بمعايرة الأنظمة والتجهيزات الملاحية التي بدأت بالكشف الجوي على أنظمة الهبوط الآلي والأجهزة الملاحية المساعدة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

ولفت حمية الى ان العمل سيستمر لمدة 4 أيام متتالية لمعايرة وتجديد صلاحية عمل هذه الأنظمة والتجهيزات الملاحية، وذلك لضمان سلامة الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية والهبوط الآلي في المطار، مضيفاً أن هذا الكشف الجوي سيؤمن لمطار رفيق الحريري الدولي ما يسعى إليه دائما بالحفاظ على سلامة عمل الطيران المدني في الأجواء اللبنانية وفي كافة الظروف المناخية.

واشار الى ان طائرة المختبر الفرنسي ستقوم بمناورات جوية فوق بيروت والمناطق المجاورة لفحص ومعايرة أجهزتنا الملاحية لتأمين السلامة للقادمين إلى لبنان والمغادرين وفق أعلى المعايير الدولية.

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