حمية عرض المستجدات مع سفير روسيا في لبنان.. ماذا تسلّم منه؟

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم الاثنين، سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، وكان عرض للمستجدات والتطورات على صعيد لبنان والمنطقة.

كما تم البحث في متابعة بعض الملفات التي تم تناولها في الزيارة الاخيرة لروسيا واللقاء مع وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت.

وأكد حمية خلال اللقاء، أن زيارته الأخيرة لروسيا واللقاءات التي جرت مع نظيره رومان ستاروفويت، شكّلت مناسبة لـ”البحث في سبُل وآفاق تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الروسي، ولا سيما في قطاع النقل، وموقع المرافئ اللبنانية الجغرافي وأهميتها بالنسبة لكوريدورات النقل على مستوى المنطقة والعالم”.

ولفت الى أن “الاهتمام الروسي كان واضحا من خلال الانفتاح على الاستعداد للتعاون مع لبنان، لإقامة وتفعيل اتفاقيات تتعلق بقطاع النقل بين البلدين، وكذلك في قطاع النقل السككي”.

بدوره، سلّم روداكوف حمية رسالة من نظيره الروسي ستاروفويت، يؤكد فيها استعداد بلاده “لمتابعة النقاشات حول المواضيع التي طرحت خلال اللقاء في روسيا”.