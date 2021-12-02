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حمية: علينا الاعتماد على إيجاد الحلول المناسبة لبلدنا ولشعبنا

2 - ديسمبر - 2021
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

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التقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه في الوزارة، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس، مؤكداً أمامه سعيه الى “إيجاد حلول لتأمين إيرادات للخزينة العامة من اجل اعادة تعزيز دور لبنان بين دول العالم”، لافتاً إلى أن “صندوق النقد الدولي قد يكون جزءا من الحل وليس الحل بأكمله”.

وقال حمية: “إننا كدولة علينا الاعتماد على إيجاد الحلول المناسبة لبلدنا ولشعبنا ضمن تفعيل واستثمار ما هو موجود لدينا، من خلال جلب الايرادات لمرافق الدولة”.

وأجرى حمية ودو ريكولفيس جولة أفق حول المشاريع التي تم بحثها سابقاً وتعنى بها الوزارة، تتعلق بمرافىء بيروت، طرابلس، صيدا وصور والنقل المشترك وسكك الحديد، وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي.

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