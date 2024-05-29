حمية في المطار لإعلان آلية العمل وإجراءات موسم الحج

وصل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ورئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة ،محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي الى مبنى المديرية العامة للطيران المدني، لاعلان آلية العمل المشتركة بين المديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية المعنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت والمكلفين من قبل الهيئة، المولجة بتسهيل الإجراءات المتخذة لموسم الحج والعمرة لهذا العام.

وكان في استقبالهما، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري وضباط من جهاز أمن المطار وعدد من رؤساء الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار.