حمية: لبنان على أتم الاستعداد والجهوزية لتعزيز التعاون مع الصين

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للدورة الـ ٣٣ للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في بريطانيا، اجتماعاً مع رئيس الوفد الصيني نائب وزير النقل لجمهورية الصين الشعبية زوين فو، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، وجرى البحث في العلاقات التي تربط لبنان مع الصين، وخصوصا في الملفات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، ولا سيما في قطاع المرافئ والنقل البحري.

وشكر حمية الوزير فو على “كل ما قدمته الصين للبنان في كافة الظروف التي مر بها ، لاسيما في الفترة التي تلت أزمتي تفشي وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت”، مثمناً “المواقف الصينية في أعقاب ذلك”. وقال: “لبنان على أتم الاستعداد والجهوزية لتعزيز التعاون مع الصين في قطاعي المرافئ والنقل البحري ، كونه يتمتع بمزايا الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمميز بالنسبة للتجارة العالمية، ولاسيما الصينية منها”، هذا فضلاً عن “أن مرافئه تتمتع بمواصفات فنية قادرة على استقبال السفن الكبيرة”.

وشرح حمية للوزير الصيني “أهمية الموقع الجغرافي للبنان بالنسبة للمشروع الصيني للنقل والمعروف بطريق الحزام والطريق (طريق الحرير)”، مؤكداً في هذا السياق أنه “وفي ظل الاهتمام الصيني بإقامة “كوريدورات” للنقل على مستوى العالم أجمع، يأتي لبنان من بين الدول التي يمكنها أن تكون جزءاً من هذا المشروع، خصوصا وانه يقع على عقدة وصل بين الشرق والغرب، لا بل أنه يعتبر من أقصر الطرق بينهما، والتي يمكنه أن يقدم من خلالها مزايا اقتصادية وتجارية للبنان والصين على حد سواء”.

بدوره، أبدى الوزير فو اهتماماً لافتا بالشروحات التي قدمها حمية في هذا المجال، مثمناً ذلك ومعرباً عن “استعداده لنقل تلك الطروحات الى الجهات المعنية في الصين ليصار الى متابعتها لاحقاً مع الوزير حمية في الفترة المقبلة”.