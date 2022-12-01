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حمية: لتفعيل النظام الالكتروني على المعابر لتسهيل مرور الشاحنات

منذ 44 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، اجتماعا مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة علي عبد الفتاح، وتسلم منهم مطالب النقابة، لجهة ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للشاحنات الاجنبية التي تدخل إلى لبنان عبر المعابر الحدودية من خلال وضع رسوم حمائية على تلك الشاحنات. إذ إن بعض الدول تضع رسوما على الشاحنات اللبنانية التي تمر أو تفرغ حمولتها فيها، فيما شاحنات هذه الدول معفاة من هذه الرسوم في لبنان.

وأكد حميّة للوفد أنه سيتابع كل التفاصيل لتنظيم عمل هذا القطاع بما له من مردود ايجابي على السائقين. واعطى توجيهاته للمديرية العامة للنقل بـ”تفعيل النظام الالكتروني الموصول بين الوزارة ومكاتب النقل المتواجدة على الحدود من المصنع – العبودية – العريضة، نظرا لأهميتها في تسهيل مرور الشاحنات على المعابر”.

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