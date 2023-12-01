حمية: لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات النقل بهدف تعزيز النهوض

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في إطار لقاءاته على هامش زيارته لبريطانيا للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، اجتماعًا مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة الأمين العام كازوهيكو كوغوتشي، في حضور السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى، المدير العام لاستراتيجية الشركة كارلوس سان باسيليو، مدير علاقات المساهمين إدوارد بانرمان والوفد المرافق للوزير، وتم البحث في مشاريع تعنى بها الوزارة والتي يمكن للبنك الأوروبي المساهمة في تمويلها.

حمية أكد خلال الاجتماع أن “القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل والمرافق التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها، هي قطاعات ومرافق نعمل باستمرار على تفعيلها وتطويرها والقيام فيها بخطوات وإجراءات إصلاحية تمكننا من تفعيل العمل بها أكثر فأكثر، ولأجل ذلك فإن التعاون مع البنك حول إمكان تمويله لدراسات جدوى لمشاريع معدة من قبل الوزارة في المرافئ والمطار وكذلك النقل والأنفاق، وإمكان وجود فرص استثمارية للقطاع الخاص فيها، مما سيعزز النهوض الذي نحن بصدده”.

وختامًا اتفق حمية وكوغوتشي على “متابعة الاجتماعات في الأسابيع المقبلة مع ممثلين عن البنك في لبنان”.