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حمية: لن ندخر جهداً للمساعدة في تأمين نقل الطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم

منذ 41 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه بالوزارة، مع عضو لجنة التربية النيابية أشرف بيضون، في موضوع تأمين نقل الطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم من بنت جبيل المدينة وبلدات القضاء الى المدن حيث تقع الجامعات في صيدا وصور والنبطية نظراً للكلفة الباهظة”.

وشدد حمية على أنّ “الشرائح اللبنانية كافة تعاني من الكلفة المرتفعة للنقل على كامل الاراضي اللبنانية”، مشيراً إلى أنّ “انتقال الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم هو أمر حيوي وينبغي تضافر جهود الجميع في هذا الاطار”، لافتاً إلى أنّ الوزارة “لن تدخر جهداً قدر المستطاع للمساعدة في ذلك”.

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