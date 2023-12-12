الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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حمية: متابعة الجهود لإعادة تسيير الرحلات الجزائرية

منذ 10 دقائق
علي حمية

علي حمية

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، وتناول معه آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى بحث في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية-الجزائرية على مختلف الصعد، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.

ورحّب حمية بالسفير بلباقي مجدداً في الوزارة، مؤكداً أن “العلاقات مع الجزائر تنمو وتعزز على أسس من الأخوة والتعاون بين البلدين”، لاسيما في ما يتعلق منها “بإعادة تفعيل خط الرحلات الجوية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”، مشيراً إلى أن “الجهود تتابع اليوم مع السفير بلباقي لإعادة تسيير تلك الرحلات مجدداً إلى لبنان”، معتبراً ذلك “خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين لبنان والجزائر، لاسيما في ظل هذه الظروف السائدة في المنطقة”.

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