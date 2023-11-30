الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمية: مرافئ لبنان مؤهلة لأن تكون وجهة في كوريدورات النقل البحرية

منذ ساعة واحدة
علي حمية

علي حمية

A A A
طباعة المقال

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والوفد المرافق، في إطار لقاءاته على هامش زيارته إلى بريطانيا للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، وبحضور السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى، الوفد البرازيلي المشارك في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة.

وبحث حمية مع الوفد البرازيلي السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات على مستوى قطاعي المرافئ والنقل البحري وإمكانية الإفادة من الخبرات البرازيلية في مجال استخدام الطاقة البديلة في السفن التجارية.

وأكد وزير الأشغال أن “علاقات الصداقة بين لبنان والبرازيل يمكنها أن تتعزز من خلال المجالات والقطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وخصوصا في قطاعي المرافئ والنقل البحري”، مشيرا إلى أن “مرافئ لبنان تملك من الموقع والمواصفات ما يؤهلها لأن تكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل البحرية التي ترسم اليوم في العالم”.

كما لفت إلى أن “الخبرات البرازيلية في قطاع النقل البحري، وخصوصًا استخدام الطاقة البديلة في تسيير سفن الشحن، يمكن لها أن تفتح آفاقًا للتعاون مع لبنان لإفادته في هذا المجال، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار مصادر الطاقة المعروفة”.

واتفق الجانبان اللبناني والبرازيلي خلال اللقاء، على “التحضير لعقد لقاءات على مستوى وزارتي البلدين، وتشكيل لجان تقنية بينهما لمتابعة الملفات التي تمت مناقشتها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش جوزاف عون
    حالة الحرب ما زالت مفتوحة.. هل مشكلة التمديد لقائد الجيش مسيحية ـ مسيحية؟
    قصر العدل
    عملية أمنية كانت تستهدف قصر العدل.. ماذا حصل قُبيل إحدى الجلسات؟
    وزير الصحة فراس الأبيض
    الأبيض: القطاع الصحي جزءٌ من الصمود.. وواجبنا الأساسي الجهوزيّة

    الأكثر قراءة

    جو بايدن
    غزة تحت النار
    بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
    إيلون ماسك
    غزة تحت النار
    رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!