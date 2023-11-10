حمية: مرافقنا الحيوية ستبقى تزاول مهامها.. وسلامة الغذاء خط أحمر

أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّ “مرافئنا ومرافقنا الحيوية تعمل على قدم وساق وستبقى تزاول مهامها المنوطة بها في خدمة المواطنين جميعًا”.

حمية اعتبر عبر منصة “إكس”، أنّ “موضوع سلامة الغذاء هو خط أحمر لدينا جميعًا، وهذا الأمر لا يتعارض مع تسريع الإجراءات وفق آليه معدة من قبل الإدارات المعنية كافة المتواجدة في المرفأ في حال حدوث أي طارئ”.

أن مرافئنا ومرافقنا الحيوية تعمل على قدم وساق وستبقى تزاول مهامها المنوطة بها في خدمة المواطنين جميعا. موضوع سلامة الغذاء هو خط أحمر لدينا جميعاً، وهذا الأمر لا يتعارض مع تسريع الإجراءات وفق أليه معدة من قبل كافة الإدارات المعنية المتواجده في المرفأ في حال حدوث أي طارئ". pic.twitter.com/G859tkkneN — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 10, 2023