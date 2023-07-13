حمية: مرفأ بيروت بحركة نشطة جداً على ارصفته

غرّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا:
”للمرة الأولى منذ العام ٢٠٢٠ في مرفأ بيروت، الحركة المرفئية نشطة جداً على أرصفته وبإجراءات مناولة انسيابية قياسية.
الصورة بتاريخ اليوم الخميس ٢٠٢٣/٧/١٣ لثلاثة سفن عملاقة ترسو على الرصيف رقم ١٦ في توقيت واحد،وهي محمَّلة بما يقارب ٨٠٠٠ حاوية ستتم مناولتها جميعها في غضون ٣٠ ساعة فقط”.
للمرة الأولى منذ العام ٢٠٢٠ في #مرفأ_بيروت
الحركة المرفئية نشطة جداً على أرصفته وبإجراءات مناولة انسيابية قياسية.
الصورة بتاريخ اليوم الخميس ٢٠٢٣/٧/١٣ لثلاثة سفن عملاقة ترسو على الرصيف رقم ١٦ في توقيت واحد،وهي محمَّلة بما يقارب ٨٠٠٠ حاوية ستتم مناولتها جميعها في غضون ٣٠ ساعة فقط. pic.twitter.com/ObwqVN3ESQ
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) July 13, 2023