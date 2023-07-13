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حمية: مرفأ بيروت بحركة نشطة جداً على ارصفته

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2023 6:13 مساءً
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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غرّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا:

”للمرة الأولى منذ العام ٢٠٢٠ في مرفأ بيروت، الحركة المرفئية نشطة جداً على أرصفته وبإجراءات مناولة انسيابية قياسية.

الصورة بتاريخ اليوم الخميس ٢٠٢٣/٧/١٣ لثلاثة سفن عملاقة ترسو على الرصيف رقم ١٦ في توقيت واحد،وهي محمَّلة بما يقارب ٨٠٠٠ حاوية ستتم مناولتها جميعها في غضون ٣٠ ساعة فقط”.

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