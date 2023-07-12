حمية من المصنع: وجودنا هنا رسالة أفعال لا أقوال إلى جميع الدول العربية

شهد معبر المصنع الحدودي، تدشين عمل السكانر للكشف على حمولة ومحتويات الشاحنات على خطوط ترانزيت التصدير وافتتاح ساحات الشحن المؤهلة حديثًا على المعبر، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلًا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.

وأكد وزير الأشغال أن “وجودنا على معبر المصنع الحدودي رسالة أفعال لا أقوال إلى الدول العربية جميعها وكل من تصله صادراتنا الوطنية في هذا العالم، مفادها أننا حريصون على جميع الدول التي تصلها تلك الصادرات من زراعية وصناعية وغيرها بقدر حرصنا على جودة بضائعنا”.

وشدد حمية على أنّ مرافقنا البرية والبحرية والجوية باتت مجهزة بآلات كشف بمعايير ومواصفات عالمية.

ورأى أن هذه الخطوة تؤكد للعالم أجمع أن المعبر أصبح آمنًا إلى أبعد الحدود، إضافة إلى المعابر الحدودية البرية، البحرية والجوية في مرفأ بيروت وطرابلس والمصنع الحدودي، موضحًا أنّ هذا كله يأتي ضمن استراتيجية الحكومة، وأكد أنّ من باب أولويات الحكومة في الوقوف إلى جانب المزارعين والصناعيين، بالتعاون البناء مع مدير عام الجمارك والجمارك بالسهر على كل المرافق.

وأردف وزير الأشغال: “رسالتنا من المصنع هي رسالة فعل على الأرض من على معبر مجهز بكامل التجهيزات ضمن المعايير الكاملة في منطقة مجهزة بالسكانر تمتد على عشرات آلاف الأمتار، وذلك بهدف الحصول على شهادة تصدير من مكان واحد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك، والذين نجدد شكرنا لهم على ما يقومون به”.

وأكد أن السعي مع المدير العام للجمارك من أجل سد جميع الثغرات.