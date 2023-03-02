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حمية من عين التينة: نعمل على إعداد وقراءة موضوع الترسيم مع قبرص

منذ 43 دقيقة
نبيه بري وعلي حمية

نبيه بري وعلي حمية

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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، للأوضاع العامة وشؤونًا متصلة بقطاعي النقل والمرافئ، مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الذي لفت بعد اللقاء إلى أنّه وضع بري في أجواء النشاطات والإجراءات على مستوى وزارة الأشغال العمل والنقل، والنقاش الذي تم خلال الزيارة التضامنية والعزاء لسوريا وتركيا.

كما لفت إلى أنّ “الموضوع الأساسي هو موضوع الترسيم مع قبرص، بعد الانتهاء من الترسيم مع دولة فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهورية اللبنانية والعدو الإسرائيلي مع قبرص، وكما هو معروف هناك تكليف من الرئيس ميقاتي، أن أرأس لجنة لإعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص. نحن أنهينا العمل كوزارة أشغال ونقل وأرسلنا تقريرًا كاملًا إلى دولة رئيس الحكومة الأسبوع الماضي. ووضعت الرئيس بري في موضوع نتائج الحوار والتي هي نتاج النقاش في اللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة وزارة الاشغال العامة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع، وبالتالي الامر أصبح موضوع عند السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.

وبالنسبة إلى موضوع مرفأ طرابلس، “وهو من الأساس كان الداعم لموضوع إنشاء إهراءات في مرفأ طرابلس وداعماً لإنشاء وتوفير فرص عمل في مدينة طرابلس، أطلعته بصورة مستفيضة حول موضوع المزايدات الجديدة التي ستكون في مرفأ طرابلس من صيانة السفن والإهراءات”.

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