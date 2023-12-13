حمية يبحث مستجدات النقل البحري مع السفير الروسي

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر منصة “إكس”، أنّ “اللقاء مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف شكّل مناسبة لإجراء جولة أفق عامة حول آخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي”.

كما أشار حمية إلى أنّه “تم خلال اللقاء أيضًا تناول آخر المستجدات على صعيد قطاع النقل البحري والسعي الحاصل لإعادة رسم كوريدورات النقل في العالم”.

اللقاء مع السفير الروسي الكسندر روداكوف شكل مناسبة لإجراء جولة أفق عامة حول أخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وكما تم خلاله تناول أخر المستجدات على صعيد قطاع النقل البحري والسعي الحاصل لإعادة رسم كوريدورات النقل في العالم . pic.twitter.com/pXuaRD8fYR — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 13, 2023