الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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حمية يبحث مستجدات النقل البحري مع السفير الروسي

منذ 8 دقائق
وزير الأشغال علي حمية والسفير الروسي ألكسندر روداكوف

وزير الأشغال علي حمية والسفير الروسي ألكسندر روداكوف

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أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر منصة “إكس”، أنّ “اللقاء مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف شكّل مناسبة لإجراء جولة أفق عامة حول آخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي”.

كما أشار حمية إلى أنّه “تم خلال اللقاء أيضًا تناول آخر المستجدات على صعيد قطاع النقل البحري والسعي الحاصل لإعادة رسم كوريدورات النقل في العالم”.

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