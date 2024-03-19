حمية يشكف عن "تشويش" فوق مطار رفيق الحريري

كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن “منطقة الشرق الأوسط ومطار رفيق الحريري الدولي يتعرضان للتشويش وتم اتخاذ قرار بإرسال شكوى إلى مجلس الأمن بشأن هذا الموضوع”.

وفي سياقٍ منفصل، أفاد المكتب الاعلامي للوزير حمية في بيانٍ، أنه “في إطار المتابعة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل طيلة الفترة السابقة، وعلى إثر الاجتماع الذي عُقد الاسبوع الماضي مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والذي كان مخصصاً للبحث في معالجة الانهيار الحاصل على أوتوستراد شكا – الشمال، حيث تم خلاله تقديم اقتراح إطار عملت عليه الوزارة، بحيث أمنت تمويل اشغال معالجة الانهيار الحاصل عليه.

واليوم، فقد أقر مجلس الوزراء بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل لاستكمال تنفيذ أشغال معالجة طريق اوتوستراد شكا-الشمال من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق لدى الوزارة، على أن تقوم بتحويلها الى الهيئة العليا للاغاثة، ولتقوم بعدها باستكمال العمل، وذلك تأميناً للسلامة العامة.

الجدير ذكره أن هذا الطريق كان قد تم تلزيمه من قبل الهيئة العليا للاغاثة بتكليف من مجلس الوزراء في العام 2019، وذلك قبل أن تتوقف الأعمال المقررة له في حينه بفعل الازمة المالية التي عصفت بلبنان.