حمية: يصعب تثبيت تعرفة تاكسي المطار في ظل تقلبات سعر صرف الدولار

بحث وزيرا الاشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه ووليد نصار والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ورئيس اتحاد الولاء للنقل احمد الموسوي، خلال اجتماع في وزارة الاشغال العامة، تنظيم عمل تاكسي المطار مع بداية الموسم السياحي.

وعلى الاثر، قال حميه: “مباحثاتنا اليوم تمحورت حول تنظيم وتعرفة عمل تاكسي المطار. هناك 235 تاكسي في المطار يخضعون لقرار صادر عن وزير الأشغال العامة والنقل حول تنظيم عملهم ومواصفات المركبات والتعرفة. وفي ظل تقلبات سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات أصبح من الصعب تثبيت التعرفة”.

أضاف: “ان النقابات المتمثلة بالسيد بسام طليس ابدت كل الاستعداد والتعاون مع المديرية العامة للطيران المدني ووزارة السياحة والجميع مستعد لتنظيم العمل ضمن القانون المعمول به. فنحن اليوم في موسم سياحي، ووزير السياحة كان أعلن أنه سيصل الى لبنان حوالي مليون ومئتا الف وافد هذا الصيف، ووصل خلال يوم واحد 14 الف راكب و91 طائرة”.

وتابع: “سيعمل وزير السياحة بالتنسيق مع وزير الداخلية، على زيادة عديد الشرطة السياحية في المطار لتنظيم عمل تاكسي المطار. كما ان المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن كونه رئيس اللجنة المعنية بتاكسي المطار سيدعو الى عقد اجتماع مع الأجهزة الأمنية ووزارة السياحة والوزارات المعنية لادخال آلية تنظيم تاكسي المطار حيز التنفيذ”.

ورداً على سؤال عن موضوع الباصات الفرنسية، قال حميه: “تم ارسال كتاب الى وزارة الداخلية لتسجيل هذه الباصات، ونقوم بإعداد دفاتر شروط غب الطلب لسائقي تلك الباصات من قبل القطاع الخاص ستكون عبر مناقصة عمومية. ليس لدي أي قرار بتوظيف سائقين ومنافسة القطاع الخاص، بل سيكون العمل متكاملا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص، لأنه ليس باستطاعة الدولة توفير النقل على كامل الأراضي اللبنانية دون القطاع الخاص”.

وبالنسبة الى موضوع تثبيت التعرفة، أكد أنه “مرتبط بأمرين أساسيين: سعر البنزين والمازوت وسعر قطع الغيار، وعندما يتم تثبيت الاسعار نقوم عندها بتثبيت سعر التعرفة على كامل الأراضي اللبنانية”.