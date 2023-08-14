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حمية يُعلن موعد وصول سفينة التنقيب

منذ 19 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على حسابه الخاص عبر منصة “اكس”: “سوف تقوم باخره التنقيب عن النفط والغاز بالتوجه مباشرة الى البلوك رقم 9 ومتوقع وصولها قبل ظهر الاربعاء 16 اب 2023.

وكان قد أعلن حمية في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” سابقًا انه “بتاريخ اليوم الثلاثاء 2023/7/1 تم السماح من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل لباخرة التنقيب عن النفط والغاز بالدخول إلى المياه البحرية اللبنانية والتوجه مباشرة الى نقطة التنقيب المحددة في البلوك رقم 9 ، والتي من المتوقع وصولها الى لبنان في أواسط شهر آب الحالي”.

كما عقد حمية في مكتبه في الوزارة في وقت سابق اجتماعا مع المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة “توتال” رومان دو لا مارتنير، في حضور المدير العام للجنة ادارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني فادي الحسن، عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام الذهبي، حيث تم خلاله البحث في اللمسات الاخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة “توتال”، وخصوصا في ما يتعلق بالاجراءات والتسهيلات والامور اللوجستية التي سيوفرها لها مرفأ بيروت والمطار خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.

وشدد حمية خلال الاجتماع على أن “المرفأ والمطار قد أصبحا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9”.

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