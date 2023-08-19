حمية: كهرباء المطار خط أحمر!

لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في بيان، الى انه “في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد”.

وأضاف، “كذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية”.

وقد عانى المسافرون القادمون والمغادرون في مطار رفيق الحريري الدولي من انقطاع مفاجئ في أجهزة التكييف الخاصة بصلات المطار في الأيام الماضية، مما خلق حالة من الهرج والمرج وعدم الرضا خصوصاً مع وصول درات الحرارة والرطوبة في بيروت لمستويات قياسية.

وأشار رئيس مطار رفيق الحريري الدولين فادي الحسن، آنذاك أن لا أعطال في مكيّفات المطار، لكن المشكلة تكمن في انقطاع الكهرباء.

وقال في حديث للـmtv: “تشهد المناطق اللبنانية كافة انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي (Blackout)، ولا يمكننا تشغيل المولّدات قبل 28 آب تقريباً”.